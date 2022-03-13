В воскресенье, 13 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге сочинская команда разгромила подмосковный клуб со счетом 3:0. При этом «Сочи» ни разу не проигрывал «Химкам» в рамках премьер-лиги.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.