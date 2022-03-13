В Польше сообщили, что Крыховяк близок к переходу в греческий АЕК

Источник: Крыховяк близок к переходу из «Краснодара» в греческий АЕК

Полузащитник Гжегож Крыховяк намерен покинуть «Краснодар». Он близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона, сообщает Sport.pl.

По истечению соглашения польский футболист вернется в расположение «Краснодара». Однако не исключается вариант, что летом полузащитнику удастся договориться о расторжении контракта с российским клубом, который рассчитан до июня 2024 года.

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу текущего сезона Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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