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Боец Александр Волкановски хочет стерилизовать себя после ухода из боев

Волкановски хочет стерилизовать себя после ухода из боев. В Австралии вазэктомия — в порядке вещей

Никита Горшенин
Корреспондент
Александр Волкановски.
Фото Getty Images
Александр Волкановски с семьей.
Фото соцсети
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Трудно поверить.

Чемпион UFC Александр Волкановски — отец четырех дочерей.

Он живет на большой ферме среди гор и лесов, силен и здоров, зарабатывает миллионы и, кажется, мог бы продолжать род еще и еще. Но он решил остановиться. И не просто отказаться от идеи новых детей, но даже стерилизоваться. Что?! Да, стерилизоваться, или сделать вазэктомию.

Операция, которую кто-то может принять и за кастрацию, совсем не вяжется с атлетом-гладиатором и образцовым семьянином. Но Алекс готов сделать ее сразу после завершения карьеры. Об этом он рассказал на подкасте Деметриуса Джонсона «Mighty».

Деметриус Джонсон: Сколько у тебя детей?

Александр Волкановски: Четверо. Отец девочек (смеется). Видишь, у меня даже кепка есть «Girl dad».

Деметриус Джонсон: Хочешь еще детей?

Александр Волкановски: Нет, мужик, с меня хватит. Но, блин, я так говорил и два ребенка назад. Но сейчас все, хватит. Я закончил с этим.

Деметриус Джонсон: Ты не закончил, пока тебя не чикнули (get snipped сленг для вазэктомии. Прим. «СЭ»).

Александр Волкановски: Слушай, вот это как раз вопрос. Я беспокоюсь, что это повлияет на мою карьеру. Я не хочу рисковать. Я все еще выступаю.

Деметриус Джонсон: Да все нормально будет. Мне даже лучше стало, с тех пор как я закончил с боями. Да и потом, сперма возвращается обратно в мошонку.

Александр Волкановски: Да, мне это рассказывали. Эш [менеджер] как раз это мне и рассказывал.

Израэль Адесанья: Точно, он же делал эту операцию.

Александр Волкановски: Да, он объяснял. Наверное, я перебарщиваю с подробностями, но он говорит, что сперма стреляет туда внутрь. Ты можешь это почувствовать прям. Так что не знаю, чувак... Люди говорят, что ничего страшного, но я пока подожду. Я еще подожду, и когда карьера закончится, мы сделаем это (показывает жестом пальцев режущие ножницы).

Израэль Адесанья: Чикнут. И есть же обратная операция, могут все восстановить, как было.

Фото соцсети

Вазэктомия это хирургический метод постоянной мужской контрацепции. Во время процедуры врач перерезает или перекрывает оба семявыносящих протока, по которым сперматозоиды движутся из яичек и затем смешиваются с семенной жидкостью.

Что происходит после операции?

— Яички продолжают вырабатывать тестостерон и сперматозоиды.

— Сперматозоиды больше не попадают в эякулят; организм постепенно их расщепляет и поглощает.

— При оргазме эякулят по-прежнему выходит наружу. Его объем и внешний вид обычно почти не меняются, поскольку сперматозоиды составляют лишь небольшую его часть.

— Эрекция, либидо, чувствительность полового члена и способность испытывать оргазм обычно сохраняются.

— Вазэктомия не является кастрацией: яички не удаляют, уровень мужских гормонов она обычно не снижает.

Алекс Волкановски (2026 год).Биография Александра Волкановски: дважды чемпион UFC чуть не лишился ноги и был в шаге от алкоголизма

Операция длится примерно 30 минут, после чего человек возвращается домой в тот же день. Эффект наступает не сразу: после операции в семявыносящих путях некоторое время сохраняются сперматозоиды. Даже после успешной вазэктомии вероятность беременности не абсолютно нулевая, хотя метод считается одним из самых надежных. Вазэктомию можно считать необратимым методом, хотя восстановительная операция существует. Она сложнее, дороже и не гарантирует возвращения фертильности.

В диалоге Волкановски приводит слова менеджера про то, что сперма возвращается внутрь, но это какие-то личные, не совсем понятные ощущения, противоречащие научным фактам. Возможно, он чувствовал какое-то сдавливание, дискомфорт, которые принял за возвращение спермы обратно в мошонку.

В Австралии вазэктомия распространена, страна входит в число лидеров по количеству операций вместе с Южной Кореей, Великобританией, Новой Зеландией и Канадой. В России процедура крайне редка и имеет юридические ограничения.

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Александр Волкановски
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