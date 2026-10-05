Волкановски хочет стерилизовать себя после ухода из боев. В Австралии вазэктомия — в порядке вещей

Трудно поверить.

Чемпион UFC Александр Волкановски — отец четырех дочерей.

Он живет на большой ферме среди гор и лесов, силен и здоров, зарабатывает миллионы и, кажется, мог бы продолжать род еще и еще. Но он решил остановиться. И не просто отказаться от идеи новых детей, но даже стерилизоваться. Что?! Да, стерилизоваться , или сделать вазэктомию.

Операция, которую кто-то может принять и за кастрацию, совсем не вяжется с атлетом-гладиатором и образцовым семьянином. Но Алекс готов сделать ее сразу после завершения карьеры. Об этом он рассказал на подкасте Деметриуса Джонсона «Mighty».

Деметриус Джонсон: Сколько у тебя детей?

Александр Волкановски: Четверо. Отец девочек (смеется). Видишь, у меня даже кепка есть «Girl dad».

Деметриус Джонсон: Хочешь еще детей?

Александр Волкановски: Нет, мужик, с меня хватит. Но, блин, я так говорил и два ребенка назад. Но сейчас все, хватит. Я закончил с этим.

Деметриус Джонсон: Ты не закончил, пока тебя не чикнули (get snipped — сленг для вазэктомии . — П рим. «СЭ»).

Александр Волкановски: Слушай, вот это как раз вопрос. Я беспокоюсь, что это повлияет на мою карьеру. Я не хочу рисковать. Я все еще выступаю.

Деметриус Джонсон: Да все нормально будет. Мне даже лучше стало, с тех пор как я закончил с боями. Да и потом, сперма возвращается обратно в мошонку.

Александр Волкановски: Да, мне это рассказывали. Эш [менеджер] как раз это мне и рассказывал.

Израэль Адесанья: Точно, он же делал эту операцию.

Александр Волкановски: Да, он объяснял. Наверное, я перебарщиваю с подробностями, но он говорит, что сперма стреляет туда внутрь. Ты можешь это почувствовать прям. Так что не знаю, чувак... Люди говорят, что ничего страшного, но я пока подожду. Я еще подожду, и когда карьера закончится, мы сделаем это (показывает жестом пальцев режущие ножницы).

Израэль Адесанья: Чикнут. И есть же обратная операция, могут все восстановить, как было.

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Вазэктомия — это хирургический метод постоянной мужской контрацепции. Во время процедуры врач перерезает или перекрывает оба семявыносящих протока, по которым сперматозоиды движутся из яичек и затем смешиваются с семенной жидкостью.



Что происходит после операции?

— Яички продолжают вырабатывать тестостерон и сперматозоиды.

— Сперматозоиды больше не попадают в эякулят; организм постепенно их расщепляет и поглощает.

— При оргазме эякулят по-прежнему выходит наружу. Его объ е м и внешний вид обычно почти не меняются, поскольку сперматозоиды составляют лишь небольшую его част ь .

— Эрекция, либидо, чувствительность полового члена и способность испытывать оргазм обычно сохраняются.

— Вазэктомия не является кастрацией: яички не удаляют, уровень мужских гормонов она обычно не снижает.

Операция длится примерно 30 минут, после чего человек возвращается домой в тот же день. Эффект наступает не сразу: после операции в семявыносящих путях некоторое время сохраняются сперматозоиды. Даже после успешной вазэктомии вероятность беременности не абсолютно нулевая, хотя метод считается одним из самых над е жных. Вазэктомию можно считать необратимым методом, хотя восстановительная операция существует. Она сложнее, дороже и не гарантирует возвращения фертильности.

В диалоге Волкановски приводит слова менеджера про то, что сперма возвращается внутрь, но это какие-то личные, не совсем понятные ощущения, противоречащие научным фактам. Возможно, он чувствовал какое-то сдавливание, дис комфорт, которые принял за возвращение спермы обратно в мошонку.