Марио Фернандес: «Вся команда работает сплоченно, в коллективе чувствуется прекрасная атмосфера»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итог матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). В этой встрече он забил победный гол.

«Для меня была сложная неделя, я в очередной раз сломал нос. Давно такого не случалось со мной, но это произошло вновь. Я на протяжении недели не знал, смогу ли сыграть, нос был всю неделю отекший и опухший, но уже все хорошо. Празднование гола с тренерами? Я не так часто забиваю, поэтому первая мысль после гола у меня была — побежать к тренерам и команде, чтобы отпраздновать его вместе. Все знают нашу сложную ситуацию, но вся команда работает сплоченно, в коллективе чувствуется прекрасная атмосфера. Все переживают друг за друга и работают на команду», — цитирует Фернандеса пресс-служба армейцев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 21 тура. «Локо» идет на 7-й строчке с 31 очком.