Воробьев рассказал о легионерах в «Оренбурге»: «Они любят Россию и русский мат»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев заявил, что легионеры его команды любят Россию.

— Легионеры «Оренбурга» настроены и дальше играть в России? Говорили с ними об этом?

— Они любят Россию и русский мат (смеется). Думаю, их все устраивает.

«Оренбург» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 20 матчей.