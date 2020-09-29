«Химки» рассматривают 20 кандидатов на переход. С Глушаковым общается гендиректор клуба

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб рассматривает 20 кандидатов на усиление состава. В понедельник подмосковная команда провела первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко и обыграла «Динамо» в 9-м туре РПЛ (1:0).

— В очень сложном матче смогли одержать первую победу в чемпионате, — цитирут ТАСС Ульянова. — Ребята сыграли здорово, в том числе и в плане самоотдачи. Более надежно, чем в предыдущих матчах, сыграли в обороне. Хотя были моменты, которые «Динамо» могло реализовать, нам повезло чуть больше.

Глушаков? С ним лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать. Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается. Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут.

По данным «СЭ», подписание соглашения между «Химками» и 33-летним экс-хавбеком «Локо» и «Спартака» ожидается на этой неделе.