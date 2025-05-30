Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии

Во время отпуска полузащитник «Спартака» Маркиньос вернулся в родную фавелу в Бразилии, сообщает пресс-служба московского клуба.

На одной из фотографий, сделанных в родных трущобах, Маркиньос запечатлен в игровой майке «Спартака».

По сообщению «Спартака», Маркиньос часто навещает родные места в межсезонье. Он возвращается в фавелу, где вырос и жил 15 лет назад, чтобы показать ее своим детям и научить их ценить то, что они имеют сейчас. В маленькой комнате, где он спал с двумя братьями, уже никто не живет.

25-летний Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. За красно-белых он провел 36 матчей во всех турнирах и забил два гола.