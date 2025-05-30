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Мовсесьян: «Почему не взяли Пальинью? Потому что решили брать Эджуке»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился информацией о сорвавшемся переходе футболиста Жоау Пальиньи из «Спортинга» в 2020 году.

«Должны были подписывать португальца Пальинью. Подтверждение о готовности его продать от «Спортинга» — плюс-минус за те же деньги, что мы потратили на Чидеру — у меня хранится до сих пор. Меня попросили расписать планы строительства команды в горизонте двух-трех лет — кто будет игроками старта, ротации, у кого из молодых какой потолок. Первым приобретением мы видели игрока в центральную ось — и потом уже на нее все насаживать. Не сделать этого, а взять Чидера Эджуке — стратегическая ошибка.

Почему не взяли Пальинью? Потому что решили брать Эджуке. Эффект блестящего, так скажу», — сказал Мовсесьян Sport24.

С 2024 года Пальинья играет за «Баварию» и в прошлом сезоне вместе с командой стал чемпионом бундеслиги.

Источник: sport24.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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