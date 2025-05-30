Мовсесьян: «Почему не взяли Пальинью? Потому что решили брать Эджуке»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился информацией о сорвавшемся переходе футболиста Жоау Пальиньи из «Спортинга» в 2020 году.

«Должны были подписывать португальца Пальинью. Подтверждение о готовности его продать от «Спортинга» — плюс-минус за те же деньги, что мы потратили на Чидеру — у меня хранится до сих пор. Меня попросили расписать планы строительства команды в горизонте двух-трех лет — кто будет игроками старта, ротации, у кого из молодых какой потолок. Первым приобретением мы видели игрока в центральную ось — и потом уже на нее все насаживать. Не сделать этого, а взять Чидера Эджуке — стратегическая ошибка.

Почему не взяли Пальинью? Потому что решили брать Эджуке. Эффект блестящего, так скажу», — сказал Мовсесьян Sport24.

С 2024 года Пальинья играет за «Баварию» и в прошлом сезоне вместе с командой стал чемпионом бундеслиги.