Сергей Шавло: «Не надо отдавать Классена в аренду, он неплохо показывает себя в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что защитник красно-белых Леон Классен может быть отдан в аренду.

«Классена просто куда-то отдавать не очень хочется. Если будет серьезный вариант, то отдадут. Леон неплохо проявляет себя в «Спартаке». Команде надо не остаться ни с чем, потому что у других футболистов возможна случится травма или произойдут другие обстоятельства. В команде не так много левоногих футболистов. Считаю, что не стоит отдавать Классена в аренду. И куда его сейчас отдавать? Европа закрыта для российских игроков», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

22-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». На счету игрока 15 матчей без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.