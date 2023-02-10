Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:55

Сергей Шавло: «Не надо отдавать Классена в аренду, он неплохо показывает себя в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что защитник красно-белых Леон Классен может быть отдан в аренду.

«Классена просто куда-то отдавать не очень хочется. Если будет серьезный вариант, то отдадут. Леон неплохо проявляет себя в «Спартаке». Команде надо не остаться ни с чем, потому что у других футболистов возможна случится травма или произойдут другие обстоятельства. В команде не так много левоногих футболистов. Считаю, что не стоит отдавать Классена в аренду. И куда его сейчас отдавать? Европа закрыта для российских игроков», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

22-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». На счету игрока 15 матчей без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
Сергей Шавло
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок
«Спартак» победил «Сочи» и выиграл Зимний кубок РПЛ. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ
«Химки» объявили о подписании защитника Тассано
Павлюченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу
Бальде удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Сочи» и отпраздновал гол с фанатами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» объявили о подписании защитника Тассано

Кураньи сичтает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости