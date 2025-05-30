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30 мая 2025, 18:36

Митрофанов объяснил, почему приоритет при замене «Химок» будет отдан команде РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования рассказал, кто заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ.

— Если команды РПЛ и ФНЛ направят нам предложение, что «Факел» должен остаться. Или команда ФНЛ проиграла стыки, а обе лиги считают, что команда должна играть в РПЛ — если исполком с этим согласится, это возможно. Не говорю, что так будет, но юридически это возможно. Будут учтены все факторы. Почему приоритет команде РПЛ? Важно сохранить тот продукт, которые они делают.

«Химки» не могли передвигаться в зону вылета, есть результаты спортивного соревнования. Обсуждался вариант, при котором стыковые матчи могли играть «Оренбург» и «Ахмат». Отмечу, не рассматривался, а обсуждался.

ФК &laquo;Химки&raquo; в&nbsp;скором времени прекратит существование из-за финансовых проблем.Уже завтра «Химки» расторгнут контракты с игроками. Подмосковный клуб прекращает свое существование

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

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РПЛ
РФС
ФК Химки
Максим Митрофанов
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«Химки» не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге

Митрофанов ответил на вопрос о финансовых гарантиях «Крыльев Советов»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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