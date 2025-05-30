Митрофанов объяснил, почему приоритет при замене «Химок» будет отдан команде РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования рассказал, кто заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ.

— Если команды РПЛ и ФНЛ направят нам предложение, что «Факел» должен остаться. Или команда ФНЛ проиграла стыки, а обе лиги считают, что команда должна играть в РПЛ — если исполком с этим согласится, это возможно. Не говорю, что так будет, но юридически это возможно. Будут учтены все факторы. Почему приоритет команде РПЛ? Важно сохранить тот продукт, которые они делают.

«Химки» не могли передвигаться в зону вылета, есть результаты спортивного соревнования. Обсуждался вариант, при котором стыковые матчи могли играть «Оренбург» и «Ахмат». Отмечу, не рассматривался, а обсуждался.

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.