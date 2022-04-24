«Химки» — «Крылья Советов»: Якуба удален за вторую желтую карточку

В первом тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» был удален игрок гостей Денис Якуба.

В концовке первого тайма арбитр показал Якубе вторую желтую карточку за то, что игрок схватил футболиста соперника за футболку и уронил его в штрафной.

Помимо удаления полузащитника «Крыльев», был назначен и 11-метровый удар, который реализовал Денис Глушаков.

Счет по итогам тайма равный, 1:1.