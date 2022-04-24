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«Химки» — «Крылья Советов»: Якуба удален за вторую желтую карточку

Сергей Ревенко
Корреспондент
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В первом тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» был удален игрок гостей Денис Якуба.

В концовке первого тайма арбитр показал Якубе вторую желтую карточку за то, что игрок схватил футболиста соперника за футболку и уронил его в штрафной.

Помимо удаления полузащитника «Крыльев», был назначен и 11-метровый удар, который реализовал Денис Глушаков.

Счет по итогам тайма равный, 1:1.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Крылья Советов

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3
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4
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5
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