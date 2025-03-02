«Химки» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Химки» сыграют с «Факелом» в матче 19-го тура РПЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 18-ти туров премьер-лиги команда из Химок набрала 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Воронежский клуб с 14 баллами идет на 15-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 14:00. Арена Химки (Химки)

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