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Судейство

Яхимович раскритиковал судейство в матче «Динамо» — «Краснодар»: «Опять напортачили»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

— Динамовцы вчера хорошо сыграли с «Краснодаром», видно, что командная игра постепенно выстраивается, но не хватило каких-то мелочей. Еще и судьи опять напортачили — два решающих эпизода матча, и оба оценили в пользу гостей: чистый пенальти на первых минутах не ставим, а потом не видим толчка Бабаева в своей штрафной, который вместо выноса срезает мяч назад.

И это через три дня после скандала в игре с «Зенитом»! Не сторонник теорий заговоров, но совпадение подозрительное. Очень неприятная тенденция вырисовывается уже на старте сезона, когда все говорят не о футболе, а о судействе, — сказал Яхимович «СЭ».

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию.

1 сентября «быки» на выезде сыграют с «Факелом», а бело-голубые 3 сентября примут «Ахмат».

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