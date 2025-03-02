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Пименов — о будущем Осинькина: «На слухи не обращаем внимания»

Сергей Ярошенко

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о будущем Игоря Осинькина в команде.

«Будущее Осинькина? На слухи не обращаем внимания, мы стараемся оградить команду от этих вещей. Самое главное — результат команды. Надеюсь, у нас это получается», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

59-летний специалист возглавляет клуб из Самары с 2020 года. «Крылья Советов» набрали 19 очков и на данный момент располагаются на десятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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