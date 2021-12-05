«Химки» — «Арсенал»: зачем перебили пенальти, если Мирзов забил гол?
На 35-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Арсенал» арбитр Евгений Кукуляк и его второй ассистент Алексей Ширяев едва не организовали скандал. Помощник рефери заметил, что вратарь туляков Антон Коченков до удара с 11-метровой отметки Резиуана Мирзова сошел с линии ворот обеими ногами. И дал соответствующий сигнал, подняв флаг еще до того, как Мирзов добил мяч в ворота.
Кукуляк, реагируя на сигнал, свистнул, но сделал это уже после того, как мяч оказался в воротах. То есть после того, как был забит гол. В таком случае возникает вопрос: зачем судья назначил повторный 11-метровый удар? Если бы Мирзов его не реализовал, возник бы скандал.
Кукуляк действовал «на автомате», увидев поднятый ассистентом флаг. Ему следовало засчитать взятие ворот, а не перебивать пенальти.
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