На 35-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Арсенал» арбитр Евгений Кукуляк и его второй ассистент Алексей Ширяев едва не организовали скандал. Помощник рефери заметил, что вратарь туляков Антон Коченков до удара с 11-метровой отметки Резиуана Мирзова сошел с линии ворот обеими ногами. И дал соответствующий сигнал, подняв флаг еще до того, как Мирзов добил мяч в ворота.

Кукуляк, реагируя на сигнал, свистнул, но сделал это уже после того, как мяч оказался в воротах. То есть после того, как был забит гол. В таком случае возникает вопрос: зачем судья назначил повторный 11-метровый удар? Если бы Мирзов его не реализовал, возник бы скандал.

Кукуляк действовал «на автомате», увидев поднятый ассистентом флаг. Ему следовало засчитать взятие ворот, а не перебивать пенальти.