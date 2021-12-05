В «Спартаке» отреагировали на высказывание Мурзагулова о Соболеве
Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал высказывание председателя совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов по поводу нападающего «Спартака» Александра Соболева.
— Будет ли «Спартак» обращаться в комитет по этике по вопросу Мурзагулова?
— Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с «Легией», а не на «Уфе», с которой уже сыграли в этом сезоне.
Напомним, что председатель совета директоров «Уфы» раскритиковал Соболева за поведение в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (2:1). В этой встрече нападающий получил красную карточку. После игры он заявил, что не согласен с решением судьи удалить его.
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