В «Спартаке» отреагировали на высказывание Мурзагулова о Соболеве

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал высказывание председателя совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов по поводу нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Будет ли «Спартак» обращаться в комитет по этике по вопросу Мурзагулова?

— Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с «Легией», а не на «Уфе», с которой уже сыграли в этом сезоне.

Напомним, что председатель совета директоров «Уфы» раскритиковал Соболева за поведение в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (2:1). В этой встрече нападающий получил красную карточку. После игры он заявил, что не согласен с решением судьи удалить его.