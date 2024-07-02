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«Химки» в товарищеском матче обыграли «Арсенал»

Сергей Разин
корреспондент
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«Химки» в товарищеском матче обыграли тульский «Арсенал» со счетом 3:0.

Отличились Резван Мирзов, Александр Руденко и Кирилл Панченко.

В следующем матче «Химки» 9 июля сыграют с сербским «Белградом», «Арсенал» 6 июля встретится с «Факелом».

Товарищеский матч

«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (1:0)

Голы: Мирзов, 13 (1:0). Руденко, 85 (2:0). Панченко, 90 (3:0).

«Химки»: Обухов, Терехов, Голубович (Ориньо, 66), Филин (Мелентиевич, 75), Степанов (Юсупов, 66), Игрок на просмотре, Глушаков (Берковский, 66), Мирзов (Абдуллахи, 66), Магомедов (Руденко, 66), Хосонов, Заболотный (Панченко, 75).

Предупреждение: Магомедов, 39.

2 июля. Раменское. Стадион «Леон Арена».

ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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