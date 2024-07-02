«Химки» в товарищеском матче обыграли «Арсенал»
«Химки» в товарищеском матче обыграли тульский «Арсенал» со счетом 3:0.
Отличились Резван Мирзов, Александр Руденко и Кирилл Панченко.
В следующем матче «Химки» 9 июля сыграют с сербским «Белградом», «Арсенал» 6 июля встретится с «Факелом».
Товарищеский матч
«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (1:0)
Голы: Мирзов, 13 (1:0). Руденко, 85 (2:0). Панченко, 90 (3:0).
«Химки»: Обухов, Терехов, Голубович (Ориньо, 66), Филин (Мелентиевич, 75), Степанов (Юсупов, 66), Игрок на просмотре, Глушаков (Берковский, 66), Мирзов (Абдуллахи, 66), Магомедов (Руденко, 66), Хосонов, Заболотный (Панченко, 75).
Предупреждение: Магомедов, 39.
2 июля. Раменское. Стадион «Леон Арена».
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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