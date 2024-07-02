«Спартак» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч 12 июля

«Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с московским «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону.

Дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

27 июня красно-белые провели товарищеский матч против «Торпедо», в котором одержали победу со счетом 3:1. Динамовцы 30-го числа уступили «Ахмату» (0:3).

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» финишировал на пятой позиции.