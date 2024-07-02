«Спартак» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч 12 июля
«Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с московским «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону.
Дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
27 июня красно-белые провели товарищеский матч против «Торпедо», в котором одержали победу со счетом 3:1. Динамовцы 30-го числа уступили «Ахмату» (0:3).
По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» финишировал на пятой позиции.
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2
|Краснодар
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|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
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|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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