ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона

ЦСКА выставил на трансфер нападающего Арнора Сигурдссона, выступающего на правах аренды за «Венецию», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб открыт к переговорам по трансферу 22-летнего исландца, так как тренерский штаб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Отмечается, что в ЦСКА недовольны малым количеством игрового времени нападающего, хотя на переезде в итальянский клуб настаивала именно его сторона.