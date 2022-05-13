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Сегодня, 16:05

ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА выставил на трансфер нападающего Арнора Сигурдссона, выступающего на правах аренды за «Венецию», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб открыт к переговорам по трансферу 22-летнего исландца, так как тренерский штаб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Отмечается, что в ЦСКА недовольны малым количеством игрового времени нападающего, хотя на переезде в итальянский клуб настаивала именно его сторона.

В нынешнем сезоне Сигурдссон принял участие в 11 матчах за «Венецию» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/moskovskiy-tsska-vystavil-sigurdssona-na-transfer-1265920/
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