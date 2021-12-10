Хенти: «Я не хотел ехать в Россию. Под давлением окружения был вынужден подписать контракт с «Локомотивом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Эзекил Хенти заявил, что не хотел ехать в Россию.

«Я не хотел ехать в Россию, — приводит слова Хенти Spor Aktuality. - Первым, на что я обратил внимание, был снег. Я сказал агенту, что не подпишу контракт. Меня больше заинтересовали варианты с «Селтиком» и «Истанбулом». Но было задействовано много людей, и было замешано много денег. Под давлением окружения был вынужден подписать контракт с «Локомотивом».

По словам нападающего, он не был счастлив в Москве.

«Я постоянно болел и принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно», — рассказал он.

28-летний нигериец перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» в 2016 году. На его счету один гол в 17 матчах в составе московской команды. В настоящее время он выступает за «Слован».