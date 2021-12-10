«Ростов» займется коммуникацией между клубом и зарубежными болельщиками

«Ростов» будет заниматься продвижением имиджа клуба за пределами России, информирует сайт желто-синих. На должность специалиста по взаимодействию с проживающими за рубежом болельщиками назначен Андрей Браило.

Как отмечается, он будет создавать коммуникацию между клубом и зарубежными любителями футбола, организовывать взаимодействие отдела по работе с болельщиками со структурами подобного формата, которые существуют в других командах. В планах формирование и развитие как внешней, так и внутренней политики футбольного клуба «Ростова».

Браило является выпускником Донского государственного технического университета, окончил факультет «Мировая экономика и международный бизнес» и является преданным болельщиком клуба.