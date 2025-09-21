«Краснодар» — «Зенит»: видео голов матча 9-го тура РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ — 2:0.

На 60-й минуте после передачи Луиса Энрике гол забил Максим Глушенков. За две минуты до конца основного времени бразилец отличился после результативного паса россиянина.

60-я минута. Глушенков — 1:0

88-я минута. Луис Энрике — 2:0