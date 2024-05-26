Хавбек «Зенита» Клаудиньо: «Этот чемпионат был очень сложным»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги чемпионата России. Вчера, 25 мая, питерцы обыграли «Ростов» (2:1) и стали победителями турнира.

«Думаю, этот чемпионат был очень сложным. Но нам удалось выиграть золото, а это было главной целью на этот сезон», — сказал Клаудиньо «СЭ».

27-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» действует до 2027 года.