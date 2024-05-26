Ардилес прокомментировал выступление аргентинцев в РПЛ

Легендарный полузащитник сборной Аргентины Освальдо (Осси) Ардилес в поделился мнением о соотечественниках, приезжающих играть в Россию.

«Честно говоря, не имею ни малейшего представления о том, чего аргентинцы добились в России. Я знаю, что все аргентинские топ-футболисты выступают в Европе. В Россию и другие страны едут игроки второго эшелона. Никто из них не выступает в сборной Аргентины, поэтому мне не так много о них известно», — цитирует Ардилеса «РБ Спорт».