Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин в интервью «СЭ» отреагировал на поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, по игре мне сказать нечего. Нам нужно продолжать работать, усерднее тренироваться. Игорь Шалимов — наш главный тренер, мы в него верим! «Урал» может вылететь в ФНЛ? Пока рано об этом говорить, прошло всего лишь четыре тура. Да, пока что у нас ничего не получается, но хоронить нас рано», — сказал Подберезкин «СЭ».

«Урал» проиграл четвертый матч подряд на старте нового сезона РПЛ и занимает последнее, 16-е место в таблице, не набрав ни одного очка.