Сторожук: «На меня не давят слухи о новом тренере «Краснодара»

Сторожук заявил, что на него не давят слухи о новом тренере «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал информацию о том, что может покинуть свой пост. По словам 40-летнего специалиста, на него не давят эти слухи.

«Это же журналисты звонят и узнают, а не кто-то из представителей «Краснодара» говорит, — приводит слова тренера Metaratings.ru. — У этих людей и спросите, откуда информация. На меня не давят слухи о новом тренере «Краснодара». На меня, в принципе, ничего никогда не давит».

Сторожук возглавляет краснодарский клуб с марта 2022 года.

После четырех туров Российской премьер-лиги «быки» набрали семь очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.