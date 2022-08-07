Рианчо считает, что «Спартак» может одержать победу в текущем сезоне РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белые способны одержать победу в текущем розыгрыше РПЛ.

«Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем. Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Абаскаль способен переиграть Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Победа в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0) стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.