Агент Сулейманова сообщил о договоренности по трансферу между «Локомотивом» и «Балтикой»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о переговорах по трансферу форварда в «Балтику».

«Клубы договорились между собой. Сейчас обсуждаем личные условия игрока. Если все будет нормально, то Тимур начнет сезон в составе «Балтики». Дело осталось за малым», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.