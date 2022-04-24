Хавбек ЦСКА Карраскаль рассказал о своей жизни в Москве

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль пресс-службе армейцев рассказал, как чувствует себя в Москве и вспомнил о своей жизни в Колумбии.

— И как тебе Москва?

— Отличный город, я на все сто процентов в своей тарелке! Здесь красиво и комфортно.

— Ну а Колумбия твоими глазами — какая она?

— Тоже очень красивая. Здесь регионы сильно различаются между собой, в каждом много интересного, свои культурные особенности. Люди счастливые, радушные, они буквально окутывают тебя теплотой. У нас великолепные пляжи, шикарные острова, много мистических мест, которые так и притягивают. Любой, кто приедет в Колумбию, будет наслаждаться жизнью на все сто процентов. Да, Пабло Эскобар и его история — возможно, первое, что приходит на ум о моей стране. Но все случилось уже давно, и теперь большинство знает об этом только по фильмам.

В ЦСКА футболист играет на правах аренды с февраля 2022 года. Права на хавбека принадлежат «Ривер Плейту».

Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 44 очка. Сегодня, 24 апреля, ЦСКА сыграет с «Динамо». Начало — в 19.30 мск.