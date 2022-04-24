Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов сравнил двух нападающих команды — Александра Соболева и Шамара Николсона.

— Что скажете о Николсоне? Не многовато ли моментов он запорол в поединке с ЦСКА?

— Его нельзя назвать топовым форвардом. Хотя, может быть, еще нужно какое-то время для адаптации. У него есть обалденные качества. Большой нападающий, цепляется за мячи, принимает забросы. Но действует как-то на паузах, не сразу принимает решения. В игре с ЦСКА он имел два-три момента, когда нужно было бить. А его там накрыли, тут промедлил... Форварды должны быть жадными до голов и из своих шансов выжимать максимум. Николсон, находясь в штрафной, зачем-то начал думать — ударить или отдать. Не знаю...

— Можете сравнить его с Соболевым?

— В принципе, это одноплановые нападающие. Соболев лучше адаптирован к нашему футболу, тоже способен продавливать. У него хороший объем. По весне, считаю, выглядит очень прилично. Николсон помягче, поэластичнее. Соболев пожестче. Александр больше работает на команду, это очень важно.

— А Шамар?

— Пока больше на себя.