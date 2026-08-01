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1 августа, 19:03

Хавбек ЦСКА Кармо — о ничьей с «Крыльями»: «Могли забивать больше, но допустили ошибки в атаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо оценил ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

— Был тяжелый матч. «Крылья» неплохо действовали. Мы могли забивать больше, но допустили несколько ошибок в атаке. К сожалению, мы не смогли забрать три очка. Но идем дальше, теперь думает о кубковом матче.

— Как вам трансфер Максима Бориско?

— Это хороший вратарь. Он приехал нам помогать. Надеюсь, что Максим будет счастлив в команде.

— У ЦСКА сейчас самый молодой стартовый состав. Это хорошо или плохо?

— Это положительный момент. Все хорошо работают. У нас очень молодая команда, но мы все сплочены одной мыслью, целью. Это, конечно, титул. Для этого есть возможности. Будет сложно, есть серьезные конкуренты. Но мы ЦСКА. Мы должны ставить высокие задачи.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Энрике Кармо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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