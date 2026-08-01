Хавбек ЦСКА Кармо — о ничьей с «Крыльями»: «Могли забивать больше, но допустили ошибки в атаке»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо оценил ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

— Был тяжелый матч. «Крылья» неплохо действовали. Мы могли забивать больше, но допустили несколько ошибок в атаке. К сожалению, мы не смогли забрать три очка. Но идем дальше, теперь думает о кубковом матче.

— Как вам трансфер Максима Бориско?

— Это хороший вратарь. Он приехал нам помогать. Надеюсь, что Максим будет счастлив в команде.

— У ЦСКА сейчас самый молодой стартовый состав. Это хорошо или плохо?

— Это положительный момент. Все хорошо работают. У нас очень молодая команда, но мы все сплочены одной мыслью, целью. Это, конечно, титул. Для этого есть возможности. Будет сложно, есть серьезные конкуренты. Но мы ЦСКА. Мы должны ставить высокие задачи.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».