«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Раков открыл счет

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков открыл счет в гостевом матче 2-го тура с махачкалинским «Динамо» — 1:0.

21-летний россиянин отличился на 31-й минуте после разрезающей передачи от полузащитника Алексея Батракова.

Игра проходит в Каспийске на «Анжи Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.