В «Спартаке» назвали игроков, которые скоро вернутся в строй после травм

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» ситуацию с травмированными игроками в московской команде.

Ранее, 5 октября, стало известно, что нападающий Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена. Кроме него, у москвичей восстанавливаются от различных повреждений Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

«Большинство травм у нас контактные.

Хендрикс, Ларссон, Промес, Понсе — все эти игроки получили повреждения после столкновений. Аргентинцу вообще не повезло — ему на колено упал тяжеленный Манолас.

У Мелкадзе стрессовое повреждение спины, которое всегда лечится долго. Маслов перенёс операцию.

А то, что говорите про десять человек, которые не могут играть, то все же не десять, а пять.

Потому что в ближайшее время мы ждем возвращения Ларссона, Зобнина и Хендрикса. А Кутепов с Рассказовым просто простудились — они в строю и готовы к бою", — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 10 туров.