Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» назвали игроков, которые скоро вернутся в строй после травм

15:27
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» ситуацию с травмированными игроками в московской команде.

Ранее, 5 октября, стало известно, что нападающий Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена. Кроме него, у москвичей восстанавливаются от различных повреждений Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

«Большинство травм у нас контактные.

Хендрикс, Ларссон, Промес, Понсе — все эти игроки получили повреждения после столкновений. Аргентинцу вообще не повезло — ему на колено упал тяжеленный Манолас.

У Мелкадзе стрессовое повреждение спины, которое всегда лечится долго. Маслов перенёс операцию.

А то, что говорите про десять человек, которые не могут играть, то все же не десять, а пять.

Потому что в ближайшее время мы ждем возвращения Ларссона, Зобнина и Хендрикса. А Кутепов с Рассказовым просто простудились — они в строю и готовы к бою", — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 10 туров.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
В Израиле объяснили, на какие именно соревнования и почему не пустили Авериных
Огненные откровения Мбаппе: сорвавшийся переход в «Реал», расизм, готовность уйти из сборной Франции, «пешеход» Месси
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд