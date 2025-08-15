Биджиев: «Нурмагомедов и Махачев приходят в команду и оказывают поддержку»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что игроков мотивирует поддержка со стороны бывших чемпионов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Конечно, то, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев приходят в команду и оказывают поддержку — да, морально тоже, тем же советом, играет большую роль. Потому что это люди, которые прошли большой путь в спорте, прежде всего они сильны своим характером, не говорю уже об остальных качествах», — цитирует Биджиева ТАСС.

По словам тренера, поддержка со стороны бойцов мотивирует футболистов «Динамо». При этом Биджиев затруднился сказать, когда пройдет совместная тренировка с участием игроков клуба и Махачева и Нурмагомедова. В то же время планы по проведению такого занятия уже обсуждались.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ: у махачкалинцев одна победа, две ничьих и одно поражение после четырех туров.