15 августа, 08:39

Биджиев: «Нурмагомедов и Махачев приходят в команду и оказывают поддержку»

Павел Лопатко

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что игроков мотивирует поддержка со стороны бывших чемпионов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Конечно, то, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев приходят в команду и оказывают поддержку — да, морально тоже, тем же советом, играет большую роль. Потому что это люди, которые прошли большой путь в спорте, прежде всего они сильны своим характером, не говорю уже об остальных качествах», — цитирует Биджиева ТАСС.

По словам тренера, поддержка со стороны бойцов мотивирует футболистов «Динамо». При этом Биджиев затруднился сказать, когда пройдет совместная тренировка с участием игроков клуба и Махачева и Нурмагомедова. В то же время планы по проведению такого занятия уже обсуждались.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ: у махачкалинцев одна победа, две ничьих и одно поражение после четырех туров.

Источник: ТАСС
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
Онопко — о «Ростове»: «Это мой дом. Горжусь командой!»

Ди Лучано: «Я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

