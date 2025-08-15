Футбол
15 августа, 09:00

Ди Лучано: «Я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент
Рамиро Ди Лучано.
Фото соцсети

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано рассказал «СЭ», почему решил перейти в ЦСКА.

— Что ты знаешь о ЦСКА?

— По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.

— Что ты знаешь о Москве?

— Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю в этот город, но думаю, что все будет очень позитивно.

— Почему ты решил перейти в ЦСКА?

— Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по-максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов.

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

ФК ЦСКА (Москва)
Рамиро Ди Лусиано
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Smail

    Будем следить

    15.08.2025

  • Max Stch

    на Челестини с волосами похож

    15.08.2025

  • Max Stch

    что знал то и ответил

    15.08.2025

  • Несвин

    Такое ощущение, что мальчишке лет 15. Маленький, щупленький... Не знаю. Надеюсь в аренду берут?

    15.08.2025

  • Vadson

    на откорм и вырост!!!))))

    15.08.2025

  • Vadson

    правильное начало, но было бы забавнее, ежели он бы спросил "где у вас тут мешок с ..ями, я их буду пинать со всей силой!!!" )) шучу, дай то бог, чтобы говорил искренне, а не потому, что "так положено".

    15.08.2025

  • Степочкин

    Мягко говоря немного рост смущает защитника - 1,70. А в некот источниках и 1,69 Аргентинец... видимо поэтому решили и за другого аргентинца ухватиться Бельтрана, чтобы не скучно было, для скорейшей адаптации. Прям очень смущает рост.. ну да ладно.. Удачи тебе парень!

    15.08.2025

  • Subzer0

    Защитник ростом 1,7 м и весом 59 кг? Вы серьезно?

    15.08.2025

  • Павел Леонидович

    Ну посмотрим на деле

    15.08.2025

  • Berkut-7

    Журналист -Как добрались до Москвы , без проблем? Лучано-Потому что мы потеряли к вам добраться.

    15.08.2025

  • Berkut-7

    Он больше похож на младшего брата Арда Гюлера , котоырй катается на скейте в парке.

    15.08.2025

  • Valery Petrukhin

    На вид не 21, а 12 лет. Может не ту метрику взяли?

    15.08.2025

  • 1 JAMAL

    Аргентинцы не особо преживаются в ЦСКА (собственно таких пока и не было), так что трансфер настораживает....

    15.08.2025

  • Грег Хаус

    Давай уже без - Ди

    15.08.2025

  • albou2

    Я бы сказал: каталонский диалект)))

    15.08.2025

  • albou2

    Защитник, опять защитник, снова защитник…а нападающих будем покупать??? Или только Круговой с Дивеевым голы забивать будут?

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    брульянт

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    за 20 рублей бомжам?

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Знаю, что это кони. С детЦтва люблю лошадей!:rofl::laughing::rofl::laughing::sweat_smile:

    15.08.2025

  • Sergey Nadzimov

    Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 13 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз купить». Гарантии!

    15.08.2025

  • Kimi_

    Добро пожаловать!!! Главное чтобы пользу приносил, а как будет покажет время.

    15.08.2025

  • Legis Virtus

    Это Микеле Антонов и его родной испанский язык)

    15.08.2025

  • ёzhic8

    - что ты знаешь о ЦСКА? - я очень рад этой возможности Ч??

    15.08.2025

  • Прораб.

    Это талант.

    15.08.2025

  • Спринт

    Горе спецурики некогда спортивной газетёнки всё по дилетантски выкладывают при тискание в печать о защитниках .. сколько отдал и забил. А надо .. сколько выиграл единоборств и сколько прервал атак соперников, ибо для защитника только это является главным в любой команде.

    15.08.2025

  • fell62

    как Думбию и япошку ? Лёня Харьковский мастак в таких сделках )))

    15.08.2025

  • Павел Верещагин

    Странно было бы если бы он сказал - нихрена делать не буду, буду ходить по полю, груши околачивать...)))

    15.08.2025

  • Прораб.

    Потом продадим за 20. Добро пожаловать в настоящую команду!

    15.08.2025

