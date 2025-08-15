Ди Лучано: «Я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА»

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано рассказал «СЭ», почему решил перейти в ЦСКА.

— Что ты знаешь о ЦСКА?

— По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.

— Что ты знаешь о Москве?

— Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю в этот город, но думаю, что все будет очень позитивно.

— Почему ты решил перейти в ЦСКА?

— Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по-максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов.

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

