15 августа, 07:30

Онопко — о «Ростове»: «Это мой дом. Горжусь командой!»

Александр Львов
Обозреватель
Виктор Онопко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что ростовский клуб многое значит для него.

— Вы в «Ростове» уже четвертый сезон. Что значит этот клуб для Виктора Онопко?

— Это мой дом! Здесь все — любимая работа, внимание людей, готовых всегда прийти на помощь. А самое главное — доброта и внимание ростовчан, которые искренне любят свою команду и живут ее традициями. А еще недалеко Луганск, где я родился и вырос. Где похоронен отец. Мама с братом, который живет в Донецке, приезжали ко мне в Ростов. Помянули батю, светлая ему память...

Счастлив, что оказался в этом светлом и по-человечески добром городе. Горжусь своей командой!

На старте сезона-2025/26 «Ростов» в 4 турах набрал 3 очка и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

