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Хацкевич рассказал о состоянии Ананидзе перед матчем со «Спартаком»

18:23
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

— Отсутствие Пискунова? Ищем усиление игры в обороне, так и в атаке. За 4 игры больших претензий, может быть, к атакующим действия Антона нет, но хотелось бы более надежной игры в обороне. Кипиани проходит реабилитационный период после операции в Москве, Джано работает в спортивном центре, приводит себя в порядок, — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ротор — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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