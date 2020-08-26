Хацкевич рассказал о состоянии Ананидзе перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

— Отсутствие Пискунова? Ищем усиление игры в обороне, так и в атаке. За 4 игры больших претензий, может быть, к атакующим действия Антона нет, но хотелось бы более надежной игры в обороне. Кипиани проходит реабилитационный период после операции в Москве, Джано работает в спортивном центре, приводит себя в порядок, — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер».