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Сегодня, 14:54

Мантуан: «Хочу остаться в «Зените» после истечения аренды»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал «СЭ» о том, что хотел бы остаться в питерском клубе после завершения аренды летом этого года.

— Есть ли у тебя личная цель на вторую половину сезона?

— Мне очень хочется стать чемпионом в составе «Зенита». Я намерен помочь команде добиться этой цели. Знаю, что клуб, город, болельщики — все хотят, чтобы на эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда. В этом и заключается моя личная цель.

— Твоя аренда истекает через полгода. Хочешь ли ты остаться в «Зените» по ее окончании?

— Безусловно, у меня сохраняется желание остаться в «Зените» на больший срок. Мне бы хотелось здесь задержаться, но при этом я понимаю: все зависит от множества разных факторов. Многое будет зависеть от мнения руководства, от моей собственной игры. Но я буду делать все, чтобы помочь клубу.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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