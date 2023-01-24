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Хиддинк: «Глупо говорить о том, что «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о шансах «Зенита» выиграть Лигу чемпионов.

«Может ли «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? Глупо об этом говорить», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Нидерландский специалист работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров. Лучшим достижением питерской команды в ЛЧ является выход в 1/8 финала турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-glupo-govorit-o-tom-chto-zenit-kogda-nibud-vy-igraet-ligu-chempionov/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
Гус Хиддинк
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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