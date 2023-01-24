Хиддинк: «Глупо говорить о том, что «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о шансах «Зенита» выиграть Лигу чемпионов.

«Может ли «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? Глупо об этом говорить», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Нидерландский специалист работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров. Лучшим достижением питерской команды в ЛЧ является выход в 1/8 финала турнира.