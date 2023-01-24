ЦСКА отправился на второй сбор в Турцию

Игроки ЦСКА отправились на второй сбор команды в Турцию, сообщается в Telegram-канале клуба.

Вместе с основной командой на сбор полетела молодежная команда, которая будет готовиться к возобновлению чемпионата МФЛ.

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турниной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.