Осинькин — о трансфере экс-нападающего «Манчестер Сити» Гарре: «Есть определенные проблемы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре.

«Есть определенные проблемы. Когда будет ясно, перейдет ли он или же другой футболист, мы сделаем сообщение на официальном сайте. Сейчас никакой ясности нет», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее нападающий «Расинга» выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.