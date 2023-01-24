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Сегодня, 11:18

Осинькин — о трансфере экс-нападающего «Манчестер Сити» Гарре: «Есть определенные проблемы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре.

«Есть определенные проблемы. Когда будет ясно, перейдет ли он или же другой футболист, мы сделаем сообщение на официальном сайте. Сейчас никакой ясности нет», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее нападающий «Расинга» выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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