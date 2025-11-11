Губерниев об увольнении Станковича из «Спартака»: «Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», как отреагировал на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Московский клуб объявил об отставке 47-летнего серба во вторник, 11 ноября.

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог «Спартак», и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав — то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев в шуточной форме поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».

«Теперь мы ждем, что в «Спартак» придет сын Луиса Альберто Сальватьерра — Дон Альберто Сальватьерра. Или еще один замечательный бывший архитектор, а ныне тренер Мендисабаль. Вот кто-то из этой тройки должен возглавить клуб. Они втроем с разным успехом, но очень продуктивно работали с футбольным клубом «Рабыня Изаура». Вывели его на космический уровень», — добавил Губерниев.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.