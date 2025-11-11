Футбол
11 ноября, 21:43

«Спартак» все еще не определился с заменой Станковичу

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», руководство «Спартака» все еще не определилось с заменой Деяну Станковичу, несмотря на объявление об отставке серба с поста главного тренера команды.

Во вторник, 10 ноября 47-летний специалист был вызван на встречу с руководством красно-белых, на которой ему сообщили об увольнении. При этом клуб на сегодняшний день не имеет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами.

В октябре появилась информация о том, что бывший главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия, предложенный спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао, является главным претендентом на пост в «Спартаке», однако, по данным «СЭ», руководство клуба отклонило кандидатуру испанца.

Также среди кандидатов на место Станковича называли главного тренера словенского «Целе» Альберта Риеру, экс-главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Личку.

«Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по обоюдному согласию сторон во вторник, 11 ноября из-за неудовлетворительных результатов. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Пидора то в зеркале увидешь.

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дорогой друг! Я конечно понимаю, что ты заботишься о трудоустройстве Валерия, но давайте не будем горячиться!

    12.11.2025

  • knight templar

    Всем тренерам, кто хочет посуществовать в лукойловском спартаке нужно успешно проштудировать заветы несравненного тыдески. Если заключаешь контракт с спартаком, заключай его на минимум на 2-3 года и требуй огромную неустойку в случае добровольного расторжения. В первый год побольше пиарься, рассказывай как тут тебе классно, признайся что ты топил за спартак с детства, расскажи как весело тут играется в футбол, какие у игрочишек красивые маечки. Обязательно пообнимайся с стаканычем и получи от него благословение. Не перечь лукойловским по наборам игрочишек. Придумай себе какое нибудь шоу, которое ты будешь показывать со скамейки, чтобы всем было на что посмотреть. Так тыдеска бегал, прыгал и размахивал ручонками а станкович орал и закатывал истерики. Через год сбегай домой, сливай матчи, скадаль с прессой, нарывайся на увольнение с большой неустойкой.

    12.11.2025

  • rustov

    Могли ведь подождать с увольнением, а так перед игрой с ЦСКА. Не очень.

    12.11.2025

  • vit 72

    У человека с чисто русской фамилией, откровенно, расисткий пост. Почему то меня это не удивляет.

    12.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Админресурс комплектовал команду.

    12.11.2025

  • alexb2025personal

    Нет, водителей не надо. Помните, как водитель не смог найти дорогу к отелю, откуда должен был забрать соперника, а таджики-таксисты, привыкшие управлять ишаками, смогли?

    12.11.2025

  • juvekos

    конский пидор спирт уступает по мозгам все без исключения

    12.11.2025

  • juvekos

    коне бомжасткого пидора сразу видно

    12.11.2025

  • allerc

    Мостовой ждет звонка!

    12.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Срочно нужно Карпина назначать! По совместительству. Без отрыва от сборной и Динамо. - Справится!

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Определился. Романов. "Характер и видение футбола Романова: жёсткая дисциплина, вежливость, любовь к «Ливерпулю» Клоппа" (сайт чемпионата)

    12.11.2025

  • blue-white!

    Карпин!

    12.11.2025

  • blue-white!

    Карпина берите, избавьте нас от этого недоразумения...

    12.11.2025

  • Иван Л.

    "Если только из Спартака не хотят сделать посмешище!" А разве ещё не сделали? Работа в этом направлении идёт давно и целеустремлённо.

    11.11.2025

  • sergey485

    Спартак еще не определился, зачем Станковича назначал...

    11.11.2025

  • Sergey Sparker

    Ротенберг - вот идеальный тренер для Спартака!

    11.11.2025

  • Юра Б.

    Байрамяна?

    11.11.2025

  • А где Субулька?

    интересно а уборщица редакционных туалетов когда отпишется. завтра рано вставать, а я жду:man_shrugging:

    11.11.2025

  • welkom1111

    Выбирали,выбирали, и выбрали - Станкович в отставку, а ТОЛКОВОЙ замены НЕТ!...Глупее не придумаешь...

    11.11.2025

  • А где Субулька?

    побольше С.Э. читай. эти человеки нам про Гарсию две недели эксклюзивили и инсайдирили.

    11.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ждем завтра жидёнка Раби с метровой портянкой "Спартак должен возглавить..".Любопытно за чью кандидатуру занесли этому пархатому крысенышу..

    11.11.2025

  • 555 555

    Не знал,что "СЭ" свой календарь изобрёл.

    11.11.2025

  • 555 555

    Водителей тоде оставить надо.

    11.11.2025

  • Илья858

    Мостовой - выбор очевиден)

    11.11.2025

  • свистящий бидон

    А может Гунько попробовать?

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого

    11.11.2025

  • Roue

    Валеру!!! Валеру давай!

    11.11.2025

  • Max Stch

    я ждал когда ты забудешь сменить акк)

    11.11.2025

  • Топотун

    Ублажи деда - авторитета !

    11.11.2025

  • Топотун

    Ты крутой старый гей !

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сопельки дилетанские размазывай на кулачёк в массовочке таких же придурёнков.

    11.11.2025

  • Слоноул

    Да какая разница: всё равно через пару сезонов превратится в Кононова.

    11.11.2025

  • hattabysh

    И. О. назначили, пусть доработает. Второй год в тренерском штабе.

    11.11.2025

  • Max Stch

    какой кошмар, в таком возрасте быть таким идиотом )... хот да, скудоумие к возрасту не имеет отношение

    11.11.2025

  • oleg ves

    а в ЛЧ тоже админресурс был?

    11.11.2025

  • AZ

    Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! (с))))

    11.11.2025

  • TORO

    :rofl:

    11.11.2025

  • GeoMaS

    Что в лоб, что по лбу - всё едино.

    11.11.2025

  • NF

    Не смущайте сотрудников "СЭ", у них свой календарь...

    11.11.2025

  • shpasic

    в Ростове уже проявил - только пятки сверкали)

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю дилетанскую утри и гуляй подалее .. вестимо от футбола, в которой ни бельмеса не петришь. Мне тушинский колхозчи перпендикулярен. Родной ЦСКА в дуще с лета 1969.

    11.11.2025

  • TORO

    "Во вторник, 10 ноября... " Вообще-то 10-е ноября было вчера, и это был понедельник)

    11.11.2025

  • Max Stch

    какой команды?... какой прессинг у Ивича)) ) ...очередной жополиз, который будет потом кричать снимите Ивича....)

    11.11.2025

  • NF

    С одной стороны, об отставке объявили, чтобы отвлечь временно внимание от проблем с поиском нового тренера, с другой стороны, пошли на поводу у очередной шумихи, связанной со Станковичем. Если, конечно, в кулуарах Станкович не пригрозил руководству клуба вообще вразнос пойти в ближайшее время, если немедленно не будет неустойки)...

    11.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Потому, что Мостовой 3,14здабол, но ни как не тренер.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не путай дилетантик, игру всей команды прессингом при обороне и якобы какой то второй номер. Краснодар при Ивиче всегда играл в свою игру и ни под кого не подстраивался.

    11.11.2025

  • Олег 70

    почему?из этого списка-пара-своих птенцов из гнезда спама!что и хотело большинство КБ сообщества

    11.11.2025

  • SIZ170

    впереди кони , балтийцы и менты.... тренер на месяц ?... ну так себе переспектива)))

    11.11.2025

  • Max Stch

    от обороны вторым номером это и есть автобус, но кто говорит что это плохо, результат если есть это отлично

    11.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Что бы весь мир смеялся, как твой смайлик?

    11.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Карп пишет что Мостовой согласен..

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Какие еще якобы "стеночки с забеганиями" при бестолковой игре этой командёшки? У Ивича Краснодар никогда не играл от обороны, а действовал грамотно и правильно на всех участках поля.

    11.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Вместе с окончанием романцевского админресурса закончилась и стабильность в Спартаке.

    11.11.2025

  • Олег 70

    ЦАРЯ-на трон!!!!!Как вариант-есть Светоч свободный,ну или Бубен-в конце концов-свой-плоть от плоти поросячья___:grin:

    11.11.2025

  • Сон Морфей

    А, если Юрий Палыч решит проявить мастерство свое?))

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тушинский пассив Лукойла уступает 8 турнирных очков и солидирующему ЦСКА.

    11.11.2025

  • Сон Морфей

    Кононов придет

    11.11.2025

  • Max Stch

    Ивич не плохой вариант, но не будет фейерии, кружевов и стеночек с забеганиями, будет автобус но который дает результат.

    11.11.2025

  • Griban

    Да не нужен Спартаку тренер. Поэтому и не искали замену

    11.11.2025

  • zel_co

    Сергей Юран: «Я готов возглавить «Спартак». Это был бы серьезный вызов для меня» Барсик тут-как тут

    11.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Спартак продолжает колбасить. Кто ещё не рулил Спартаком? (Мостовой не считается. Если только из Спартака не хотят сделать посмешище!!!) Станковичу в вину поставили постоянную ротацию состава, а сами за собой не замечают как часто меняют главных тренеров, назначенных на авось! Не пора ли помянеть весь спартаковский офис? Массажистов и уборщиц можно оставить.

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    да всем как то плевать)

    11.11.2025

  • sdf_1

    Теперь до зимы каждый день будут писать эксклюзив "«Спартак» все еще не определился с заменой Станковичу". Кто в такой обстановке сможет нормально работать?

    11.11.2025

  • Grande Rusia

    Вот как раз Станкович был железобетоном, поэтому и уволили успешного Слишковича

    11.11.2025

  • Арутюн Карапетович

    Всё в "Спартаке" удивительно. Уволить и не договориться пока ни с кем - это как уволиться с работы и только потом начинать искать новую.

    11.11.2025

  • Адри Купри

    Мостовой и только Мостовой, идеальный тренер для Спартака!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Можно маленького взять из Ростова!

    11.11.2025

  • совва

    как можно тренера уволить и не иметь железобетонного варианта на замену... потом быстро ищут и удивляются, что опять не угадали?))

    11.11.2025

  • spartsmen

    дблбл...

    11.11.2025

  • igogohruhru

    дисква станковича показала что и без него неплохо играют. так зачем нанимать какого-то нового стаканыча?

    11.11.2025

  • Den211

    нее, вот Федотова чур-чур!

    11.11.2025

  • Ботокс007

    В Спартаке к власти пришел Романов. 300 лет покоя, а потом - революция.

    11.11.2025

  • lvb

    Алла Назарий, кто же тебе скажет-то.. Определился ФК СМ с новым тренером или нет.. ТЫ КТО? Да тебя в офис Лукойла и на порог охрана не пустит. Иди, у "дохлого карпа" инсайдик прикупи, он не откажет брехней поделиться, за долю малую.. Косаря хватит, адназначна)

    11.11.2025

  • Степочкин

    Федотова имел ввиду, а написал Николич(исправил). Николич вряд ли, тренер с командой))

    11.11.2025

  • Den211

    ну Николич 1 раз уже сбежал, сбежит и второй. Ивичу и без Спартака неплохо, зачем ему этот гемор? Хотя если б уговорили то сезон еще можно было бы спасти, хоть в тройку может зашли бы.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Зарему в тренеры!!!

    11.11.2025

  • Степочкин

    Да будет у вас или Ивич или Федотов. Оба умеют собирать команды и оба показали результаты. Остальные - коты в мешке. Думаю не стоит рассматривать всерьез тяжбу Федотова, на тренерской дистаннции он показал себя прилично, а это для болел самое главное. Разборки с баблом дело десятое, никак не касается успехов команды.

    11.11.2025

    • От своего прошлогоднего графика Станкович отстал на три очка. Статистика серба в «Спартаке»

    Губерниев об увольнении Станковича из «Спартака»: «Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

