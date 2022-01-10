Губерниев предположил, что Мухин и Захарян через год могут заиграть в «Баварии» или «ПСЖ»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на включение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека ЦСКА Максима Мухина в рейтинг топ-40 молодых игроков по версии УЕФА, которые могут выстрелить в 2022 году.

«Правильно! Они и выстрелят. УЕФА знают, о чем говорят. Это большой побудительный мотив для спортсмена, если в тебя так верят. Поэтому надо оправдывать надежды. Если бы я играл в футбол и про меня так написали, через год я играл бы в «Барселоне». Хотя нет, у них сейчас долги. Тогда в «Баварии» или «ПСЖ»», — сказал Губерниев «СЭ».

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше. Арсен Захарян и Максим Мухин являются футболистами сборной России.