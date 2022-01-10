Губерниев считает, что Сергеев создаст конкуренцию Дзюбе в «Зените»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

«Если «Зенит» подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет. Они вряд ли бы стали покупать футболиста, который, с их точки зрения, ни черта не годен. Пожелаем удачи Сергееву! Конкуренцию Дзюбе он создаст. Игра покажет. Остальное — пока разговоры в пользу бедных», — сказал Губерниев «СЭ».

Комментатор также ответил на вопрос, насколько справедливо подписание «Зенитом» лучших игроков лиги по отношению к другим клубам.

«Питерцы имеют такую возможность. Было бы странно, если бы «Зенит» не воспользовался шансом забрать Сергеева. Переманивать футболистов же не запрещено. Если РПЛ хочет, чтобы люди оставались, тогда здесь нужны какие-то другие регламентирующие вещи. Футболисту предложили — он ушел», — добавил Губерниев.

О переходе Ивана Сергеева в «Зенит» сообщила пресс-служба петербургского клуба. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.