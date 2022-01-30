Губерниев поддержал Жиго в связи с переходом игрока в «Марсель» из «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника «Спартака» Самюэля Жиго в «Марсель».

«Правильно делает. А вы предлагаете оставаться в «Спартаке» и страдать от того, что он ребенка не видит? Семья, прежде всего. Жиго — молодец. Если не удалось договориться, значит, человек принимает решение, где ему лучше быть. Безусловно, это потеря для «Спартака». Но и Жиго я понимаю, потому что сам отец. Француз всё делает правильно. Он же не пропадет. Жиго будет играть в футбол в хорошей команде», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона 28-летний футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

В текущем сезоне Жиго провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Защитник выступает за московский клуб с 2018 года.