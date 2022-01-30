Гол Шатова помог «Уралу» сыграть вничью с «Родиной» в товарищеском матче

«Урал» провел товарищеский матч против «Родины». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе команды из Екатеринбурга отличились полузащитники Андрей Егорычев и Олег Шатов.