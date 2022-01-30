Джордже Деспотович покидает «Рубин»

«Рубин» и нападающий Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний футболист перешел в команду в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов. Клуб пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

По информации «СЭ», Деспотовичем интересуется тульский «Арсенал». Представители клуба уже связывались с сербским нападающим на предмет возможного перехода.