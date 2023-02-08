Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба в скором времени перейдет в «Локомотив».

«Я очень рад за Артема! Он настоящий форвард. Последний год для него вышел не совсем таким, как он хотел, но знаю, у него есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне и вновь стать хорошим бомбардиром.

Желаю ему самого лучшего в «Локомотиве». Пусть он будет там счастлив! Я знаю, что он качественный игрок, мне нравится его игра и то, какой он человек. Надеюсь, все у него сложится хорошо!» — приводит Sport24 слова Данни.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.