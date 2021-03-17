Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что РПЛ запускает введение системы добровольной идентификации на матчах чемпионата в тестовом режиме.

«У нас футбол сейчас катастрофически теряет во всем. Судя по телевизионным рейтингам, наш футбол перестают смотреть. Эта мера вряд ли отпугнет добропорядочных граждан. Я с ужасом представляю, что будет, если я захочу пойти в театр или музей, а мне нужен будет какой-то паспорт. Может, на улицу будем выходить по Street-ID? Надеюсь, люди в федерации футбола понимают, что они делают», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 17 марта, российская премьер-лига запустила систему добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.

(Владимир Пушкарев)